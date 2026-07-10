Firenze avrà una nuova stazione Fermata Guidoni ora si accelera | Diventerà un hub strategico
Una nuova stazione ferroviaria sarà realizzata a Firenze, vicino all’aeroporto. La fermata Guidoni diventerà un punto di interscambio tra i binari del treno e la linea della tramvia. L’obiettivo è creare un hub strategico in questa zona. I lavori sono in corso e sono previste modifiche alla viabilità circostante. La nuova struttura entrerà in funzione entro il 2026.
Firenze, 10 luglio 2026 – Una nuova stazione per Firenze, in un punto strategico di interscambio che farà da collettore fra i binari del treno e la tramvia, a pochi passi dall’aeroporto. La cura del ferro avrà nella nuova stazione Guidoni un altro snodo fondamentale capace di fondere insieme mobilità urbana e metropolitana. Nella variazione di bilancio approvata mercoledì, la Regione ha previsto un contributo straordinario di 3 milioni di euro come cofinanziamento regionale per garantire il completamento della nuova fermata ferroviaria lungo la linea Firenze-Pisa. GERMOGLI PH: 14 MAGGIO 2026 SESTO FIORENTINO SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EUGENIO GIANI AL CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO HUB CASA DELLA COMUNITA' IN VIALE ARIOSTO NELLA FOTO Barriere antirumore e tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Ciao! In vista del concerto di Cremonini del 17/06 avrei una domanda: mi confermate che per il Firenze Rock la linea della tramvia T2 fino a Guidoni è prolungata fino alle 2 di notte? Venendo da fuori città mi tornerebbe molto bene lasciare la macchina lì! Graz facebook
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