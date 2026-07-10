Firenze avrà una nuova stazione Fermata Guidoni ora si accelera | Diventerà un hub strategico

Notizia in breve

Una nuova stazione ferroviaria sarà realizzata a Firenze, vicino all’aeroporto. La fermata Guidoni diventerà un punto di interscambio tra i binari del treno e la linea della tramvia. L’obiettivo è creare un hub strategico in questa zona. I lavori sono in corso e sono previste modifiche alla viabilità circostante. La nuova struttura entrerà in funzione entro il 2026.