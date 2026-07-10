Un regista ha scelto di realizzare un suo film senza usare effetti generati al computer. Ha preferito girare scene con set reali e attori, evitando l’uso di CGI. La produzione ha coinvolto molte location diverse e ha richiesto più tempo rispetto ai metodi digitali. La decisione ha portato a scene dal forte impatto visivo, realizzate senza l’ausilio di effetti digitali.

Nell’epoca d’oro della computer grafica, dove interi universi vengono creati premendo un tasto su una tastiera, Christopher Nolan rimane l’ultimo grande baluardo del cinema materico. Il regista britannico è celebre per una filosofia produttiva quasi anacronistica: se è possibile farlo dal vero, si fa dal vero. Nolan non usa gli effetti speciali (CGI) come una scorciatoia, ma solo come un correttore invisibile. Per lui, la gravità, il peso degli oggetti e il pericolo reale trasmettono allo spettatore un’espressività e una tensione che nessun pixel potrà mai replicare. Ecco i sogni folli che Nolan ha trasformato in realtà, senza l’aiuto degli effetti digitali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La realtà oltre l’illusione: Come Christopher Nolan ha sconfitto (quasi) la CGI

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Nolan Hid This Inside Memento And No One Noticed

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