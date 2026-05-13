Tra poco più di due mesi arriverà nelle sale il nuovo film di Christopher Nolan, che questa volta si ispira a un poema omerico considerato uno dei più grandi capolavori della letteratura antica. Il regista ha dichiarato che si tratta di una storia sui cani, ma non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul modo in cui questa tematica si intrecci con l’opera originale. L’attesa cresce tra i fan e gli appassionati di cinema.

Il countdown ormai sta per finire. Tra poco più di due mesi assisteremo al film evento di Christopher Nolan che adatta l’ Oddisea, il poema omerico più incredibile sul viaggio e sulle vicende successive alla guerra di Troia. Eppure, quella che tutti descrivono come ‘l’opera sulla peregrinazione’ non è solo questo. Christoper Nolan, in un’intervista di pochi giorni fa al The Late Show ne parla in termini originali, definendola: “ la più grande storia sui cani esistente “. Su cosa pone l’attenzione in particolare? Ripercorriamone la riflessione. Nelle pighe dell’Odissea. La promozione del prossimo, grande evento firmato Christopher Nolan è ufficialmente partita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Christopher Nolan: “L’Odissea? la più grande storia sui cani”

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E’ USCITO IL TRAILER DI “L’ODISSEA” DI NOLAN! #christophernolan #odyssey

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