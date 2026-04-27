Prossima fermata Duomo | la voce della metro di Milano finisce in tv
Nell'ultima puntata del programma ‘Che tempo che fa’, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno intervistato tre professioniste della voce, tra cui Lara, Giulia e Lorena. La loro voce, che accompagna i passeggeri nelle fermate della metropolitana di Milano, è stata mostrata anche in televisione durante l’evento. La trasmissione ha dedicato spazio alle persone che lavorano dietro le quinte per le voci dei mezzi pubblici cittadini.
La voce, o almeno una delle voci, della metropolitana di Milano è finita in televisione. Nell'ultima puntata del programma ‘Che tempo che fa’, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ospitato tre professioniste della voce: Lara, Giulia e Lorena. La prima presta la voce alla società InfraTo di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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