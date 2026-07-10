I residenti di Tella protestano contro lo spostamento temporaneo del capolinea dei mezzi Atc nella piazza Rainusso. Le richieste di mediazione e di mantenere il punto di fermata tradizionale sono state respinte. Nonostante le discussioni, il Comune ha confermato il trasferimento del capolinea anche per quest’anno. La decisione ha suscitato forte malcontento tra i cittadini, che chiedono il ripristino della fermata nella posizione storica.

I tentativi di mediazione sono stati vani. Inutile la richiesta al Comune di fare un passo indietro ed evitare, anche per quest’anno, lo spostamento temporaneo del capolinea dei mezzi Atc. A Tellaro, la scelta dell’amministrazione comunale sta creando parecchio malcontento. Un malessere che neppure la riunione di giovedì scorso tra una quarantina di tellaresi e il sindaco Marco Russo, ha saputo placare, con l’amministrazione decisa a tirare dritto. I fatti sono noti: dallo scorso 6 luglio, il Comune ha spostato il capolinea dei mezzi pubblici da piazza Rainusso a piazza Bertolucci. Una misura presa per evitare difficoltà di manovra agli autisti degli autobus, spesso costretti ai salti mortali tra parcheggi selvaggi e indisciplinati alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rabbia dei tellaresi: "Ripristinate il capolinea nella piazza Rainusso"

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