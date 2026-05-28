Francesca Albanese torna nella lista nera Usa | ripristinate le sanzioni dopo la decisione della corte
Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro una relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. La decisione è stata presa dopo un provvedimento della corte che ha riattivato le restrizioni economiche e diplomatiche nei suoi confronti. La figura è nota per le critiche rivolte alla campagna militare israeliana a Gaza. Le sanzioni erano state precedentemente sospese e sono state ora ufficialmente ripristinate.
Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati e tra le figure internazionali più critiche nei confronti della campagna militare israeliana a Gaza. La decisione arriva pochi giorni dopo la sospensione del provvedimento, riattivato ora in seguito a un passaggio giudiziario davanti a una corte d’appello americana. Secondo quanto pubblicato dal Dipartimento del Tesoro statunitense, il nome di Albanese è stato nuovamente inserito nella blacklist globale delle persone sanzionate. Una misura che comporta forti limitazioni finanziarie, dal blocco delle principali carte di credito all’impossibilità di effettuare normali transazioni bancarie attraverso i circuiti internazionali collegati agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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