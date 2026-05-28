Francesca Albanese torna nella lista nera Usa | ripristinate le sanzioni dopo la decisione della corte

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro una relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. La decisione è stata presa dopo un provvedimento della corte che ha riattivato le restrizioni economiche e diplomatiche nei suoi confronti. La figura è nota per le critiche rivolte alla campagna militare israeliana a Gaza. Le sanzioni erano state precedentemente sospese e sono state ora ufficialmente ripristinate.