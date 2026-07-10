Un uomo è stato arrestato agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo le indagini, avrebbe truffato decine di persone per un totale di circa 4,7 milioni di euro e avrebbe evaso circa 400 mila euro di imposte. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e all’esecuzione di perquisizioni. Le accuse riguardano attività di frode e il mancato pagamento di tasse, con l’indagato che si trova ora sotto tutela delle autorità giudiziarie.

Secondo l’inchiesta per truffa ed evasione fiscale che lo ha portato agli arresti domiciliari, Mario Adinolfi avrebbe truffato decine di persone per 4,7 milioni di euro ed avrebbe evaso 400mila euro. Sarebbe riuscito a farlo sfruttando la sua notorietà di giornalista e politico: è stato parlamentare, ha fondato il partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia e ha sempre predicato valori morali tradizionali e in linea con la fede religiosa. Adinolfi univa a questo una certa fama da giocatore professionista di poker, e anche per questo molte persone – non si sa ancora quante – gli avrebbero affidato i loro soldi per partecipare al suo sistema di “Scommessa collettiva”, che promuoveva dal 2005. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La presunta truffa per cui è stato arrestato Mario Adinolfi

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Roma, truffa ed evasione fiscale: Mario Adinolfi ai domiciliari

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