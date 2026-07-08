Mario Adinolfi, giornalista e fondatore del movimento politico Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. L’inchiesta riguarda presunte attività di truffa ed evasione fiscale. Le autorità hanno eseguito il provvedimento dopo aver raccolto elementi che collegano l’indagato a queste ipotesi di reato. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’operazione o sugli eventuali sviluppi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mario Adinolfi, giornalista e fondatore del movimento politico Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di martedì 8 luglio dalla Guardia di Finanza. Le accuse contestate sono truffa ed evasione fiscale. L’inchiesta sulla “scommessa collettiva”. Secondo gli investigatori, Adinolfi sarebbe coinvolto in un presunto sistema definito della “scommessa collettiva”, attraverso il quale sarebbero stati raccolti ingenti capitali da investitori privati. In base all’ipotesi accusatoria, ai partecipanti venivano prospettati rendimenti economici legati alle scommesse sportive, ma numerosi investitori non avrebbero poi recuperato le somme versate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mario Adinolfi arrestato: inchiesta su presunta truffa ed evasione fiscale

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