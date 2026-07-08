Un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. È stato candidato sindaco in una città toscana. L’arresto segue un’indagine che ha portato al sequestro di beni e documenti riconducibili all’indagato. Le autorità hanno disposto la misura cautelare dopo aver raccolto elementi a supporto delle accuse. La vicenda riguarda presunte irregolarità fiscali e comportamenti fraudolenti legati alla gestione economica dell’attività dell’indagato.

ROMA – Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Si trova ora ai domiciliari. L’attività riscuoteva l’adesione di un numero considerevole di clienti che, per l’affidabilità nella figura dell’ideatore proponente, la promessa di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, l’utilizzo di presunti algoritmi e di strategia di scommessa infallibili, sono stati indotti a consegnare ingenti somme di denaro (anche superiori a 100.000 euro per vittima) per l’acquisto di ‘quote’ di partecipazione, senza ottenere (in tutto o in parte) la restituzione delle somme versate eo la remunerazione prospettata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. E’ stato candidato sindaco a Prato

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

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