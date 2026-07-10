La ex tennista italiana ha espresso una preferenza per il talento di Alcaraz, sottolineando che il suo stile permette di vedere qualcosa di più rispetto ad alcuni giovani emergenti. Ha commentato che i giovani troppo concentrati sulle macchine, cioè su aspetti tecnici e fisici, risultano meno interessanti da seguire. La sua attenzione si rivolge al modo in cui Alcaraz riesce a coinvolgere il pubblico con il suo gioco, distinguendosi per spontaneità e capacità di sorprendere.

Il giocatore che Pennetta preferisce raccontare è Alcaraz, e il motivo è una piccola stoccata a una generazione pur straordinaria. Flavia Pennetta, oggi 44 anni, è la giocatrice che nel 2015 vinse gli Us Open battendo in una finale tutta italiana Roberta Vinci e annunciando, proprio in quel momento di gloria, il ritiro; è stata numero uno del mondo in doppio e oggi è una delle voci di riferimento di Sky, oltre che moglie di Fabio Fognini. In un’intervista a La Stampa, alla domanda su chi le piaccia di più commentare, non ha dubbi: “Se devo sceglierne uno, dico Alcaraz, perché è estroso, ti fa vedere qualcosa di più. Mi piace molto Musetti, anche se a volte mi fa un po’ arrabbiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Pennetta boccia i giovani “troppo macchine”: “Il più bello da commentare è Alcaraz, lui ti fa vedere qualcosa in più”

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