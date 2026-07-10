La Pennetta boccia i giovani troppo macchine | Il più bello da commentare è Alcaraz lui ti fa vedere qualcosa in più
La ex tennista italiana ha espresso una preferenza per il talento di Alcaraz, sottolineando che il suo stile permette di vedere qualcosa di più rispetto ad alcuni giovani emergenti. Ha commentato che i giovani troppo concentrati sulle macchine, cioè su aspetti tecnici e fisici, risultano meno interessanti da seguire. La sua attenzione si rivolge al modo in cui Alcaraz riesce a coinvolgere il pubblico con il suo gioco, distinguendosi per spontaneità e capacità di sorprendere.
Il giocatore che Pennetta preferisce raccontare è Alcaraz, e il motivo è una piccola stoccata a una generazione pur straordinaria. Flavia Pennetta, oggi 44 anni, è la giocatrice che nel 2015 vinse gli Us Open battendo in una finale tutta italiana Roberta Vinci e annunciando, proprio in quel momento di gloria, il ritiro; è stata numero uno del mondo in doppio e oggi è una delle voci di riferimento di Sky, oltre che moglie di Fabio Fognini. In un’intervista a La Stampa, alla domanda su chi le piaccia di più commentare, non ha dubbi: “Se devo sceglierne uno, dico Alcaraz, perché è estroso, ti fa vedere qualcosa di più. Mi piace molto Musetti, anche se a volte mi fa un po’ arrabbiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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