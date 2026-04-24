Sinner parole al miele per Alcaraz | Quando c’è lui è tutto più bello

Dopo aver battuto Benjamin Bonzi nel primo turno del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha commentato pubblicamente la notizia dell’assenza di Carlos Alcaraz dagli Internazionali di Roma e dal Roland Garros, a causa di un infortunio al polso. L’atleta italiano ha espresso parole positive nei confronti del campione spagnolo, sottolineando come la sua presenza renda il torneo più interessante. La notizia della sua assenza ha suscitato reazioni nel mondo del tennis.

Dopo aver sconfitto il francese Benjamin Bonzi all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a proposito dell’annuncio di Carlos Alcaraz, che a causa di un problema al polso salterà sia gli Internazionali di Roma che il Roland Garros. Queste le parole del numero uno del mondo sull’amico-rivale spagnolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, parole al miele per Alcaraz: “Quando c’è lui è tutto più bello” Sinner arrives at Cipriani after defeats Alcaraz to reclaim World No.1 #rolex #master #montecarlo Notizie correlate Sinner: "Lo stop di Alcaraz? Giorno triste per il tennis. Quando c'è lui io miglioro"Questa rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha veramente qualcosa di poetico. Leggi anche: Napoli, parole al miele per McTominay: “Il più determinante dopo Maradona” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner: Alcaraz mi spinge a dare il meglio: spero ci sia a Parigi; McEnroe esagera? Sinner e Alcaraz batterebbero anche il miglior Nadal; Ha sbagliato - Il parere di Adriano Panatta sulla decisione di Carlos Alcaraz; Laila Hasanovic alza il livello: la fidanzata di Jannik Sinner scopre una nuova passione. Sinner, parole al miele per Alcaraz: Quando c’è lui è tutto più belloDopo aver sconfitto il francese Benjamin Bonzi all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a proposito dell’annuncio di Carlos Alcaraz, che ... msn.com Sinner vale il doppio di un calciatore, può fare il Grande Slam: che complimento dall'ex tennistaIon Tiriac, ex giocatore rumeno, ha speso parole al miele per Jannik dopo il trionfo a Montecarlo: Può arrivare a quota 20 Major. E a Wimbledon... ... corrieredellosport.it Jannik Sinner sorpreso e stupito a Madrid per la notizia della rinuncia di Alcaraz a Roma e al Roland Garros. Il tennista italiano dà una grande lezione di sportività a tutti: https://fanpa.ge/q97ys - facebook.com facebook Le parole di Jannik Sinner al termine della vittoria contro Bonzi #Tennis #Madrid #Sinner x.com