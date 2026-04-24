Quest'oggi abbiamo incontrato lo sceneggiatore noto per aver scritto film come La favorita e serie televisive come The Great, durante lo Script Fest di Bra. In questa occasione ha parlato del ruolo della commedia nel cinema contemporaneo, sottolineando che oggi ha un'importanza crescente. Ha anche commentato come il cinema continui a essere un palcoscenico dove i giovani autori possono portare idee nuove e originali.

Ci incontriamo a Bra, dove è ospite d’onore della prima edizione di Script Fest (16-19 aprile) il festival ideato da Stefano Sardo e Valentina Gaia dedicato proprio agli sceneggiatori. McNamara è qui per ricevere un premio alla carriera e tenere due masterclass davanti a frotte di aspiranti scrittori. L’autore plurinominato agli Oscar è seduto nel cortile del cinema Vittoria in un momento di quiete: «È bello incontrare tutti questi giovani appassionati per qualche giorno. Poi torno a casa e posso ricominciare a essere uno sceneggiatore normale». E cioè: porta chiusa, testa china sulla tastiera. La scrittura è il suo centro, lo fa capire chiaramente: prima la scoperta e l’amore per il teatro, poi sono arrivati il cinema e la realizzazione che poteva trasformare la sua passione in un mestiere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tony McNamara, sceneggiatore di Povere creature!: «La commedia oggi è più importante che mai. Il bello del cinema? Ci saranno sempre giovani con qualcosa di fresco da dire»

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