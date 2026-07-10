la nuova halley thunder si riparte da zamparini

Ancora insieme Halley Thunder Matelica e Asya Zamparini, la giocatrice "matelicese doc" è una guardia, classe 2000, che si appresta a vivere la nona stagione consecutiva con la squadra impegnata nel campionato femminile di A2 di basket. Dopo i primi passi nel mondo del basket a Matelica e il perfezionamento nel vivaio ad Ancona, il suo approdo alla Thunder si è concretizzato nel 201819 quando il team biancoblù si trovava in B, da allora non ha più cambiato casacca: tre stagioni in B e cinque in A2, vivendo quindi l’escalation della squadra. Considerando solo la serie A2, ha collezionato 136 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia, con la ciliegina sulla torta della vittoria del trofeo il 6 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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