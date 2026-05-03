Halley Thunder supplementari amari

Nel match tra Halley Thunder e San Giovanni Valdarno, la partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti dopo i supplementari, con il punteggio di 69-64. La squadra di casa ha schierato Trzeciack, Bacchini, Gramaccioni, Bonvecchio e Pilakouta tra i giocatori di maggiore contributo, mentre San Giovanni Valdarno ha visto in campo Offor e altri atleti chiave. La partita si è protratta oltre i tempi regolamentari, con un finale deciso solo nel supplementare.

Matelica 64 San Giovanni Valdarno 69 dopo i supplementari HALLEY THUNDER: Trzeciack 6, Bacchini 10, Gramaccioni 13, Bonvecchio 11, Pilakouta 8, Cabrini 2, Chiovato 5, Battellini, Zamparini, Lizzi 2, Offor 7. All. Matassini. SAN GIOVANNI VALDARNO: Merisio 11, Bernardi 6, Ngamene 6, Ovner 12, De Cassan 9, Lazzaro, Celani 8, Diakhoumpa 2, Mosetti 15, Folcarelli. All. Franchini. Arbitri: Guarino e Bettini. Parziali: 13-20, 12-10, 13-16, 19-11, 7-12. La finale playoff per salire in A1 sarà Costa Masnaga – San Giovanni Valdarno. Esce di scena la Halley Thunder perdendo all’overtime gara3 di semifinale contro le toscane. La squadra matelicese, dopo...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Halley Thunder, supplementari amari Notizie correlate Halley Thunder alla bella. Matelica, avanti tuttaIl giudice sportivo nazionale, nella giornata di ieri, ha dato partita persa a San Giovanni Valdarno con il risultato di 0-20 in favore della Halley... Halley Thunder: sconfitta ma playoff certi, sfida CagliariSabato 4 aprile 2026, sul parquet di Faenza, si è consumata una sconfitta che non pesa per il destino sportivo della squadra ospite. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Halley Thunder, supplementari amari. Halley Thunder: Benedetta Gramaccioni confermata per il sesto annoLa Halley Thunder del nuovo coach Alberto Matassini riparte dalla play Benedetta Gramaccioni che vestirà i colori matelicesi per il sesto anno di fila. Classe 1998, regista di 174 centimetri, nativa ... ilrestodelcarlino.it Playoff A2: Halley Thunder debutta contro Jolly Acli Livorno al PalaChemibaChiusa la regular season dopo sei mesi ricchi di colpi di scena, l’A2 entra nel vivo coi playoff, in cui le squadre del girone A affrontano quelle del girone B. La Halley Thunder debutta la sera di ... ilrestodelcarlino.it