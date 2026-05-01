Halley Thunder alla bella Matelica avanti tutta

Il giudice sportivo nazionale ha deciso che il San Giovanni Valdarno perde la partita contro la Halley Thunder Matelica con il punteggio di 0-20. La decisione è stata comunicata ieri e riguarda il risultato finale della gara. La sconfitta per il San Giovanni Valdarno è stata ufficializzata in seguito alle verifiche ufficiali. La Halley Thunder Matelica si conferma così vincente in questa sfida.

Il giudice sportivo nazionale, nella giornata di ieri, ha dato partita persa a San Giovanni Valdarno con il risultato di 0-20 in favore della Halley Thunder Matelica. La decisione riguarda gara2 di semifinale del campionato di serie A2 femminile di basket che, in programma mercoledì sera sul parquet delle toscane, non si è disputata a causa del mancato arrivo dell’ambulanza entro i tempi previsti dal Regolamento. La serie, quindi, torna in parità (1-1) dopo la vittoria in gara1 del San Giovanni Valdarno (51-54). Pertanto il passaggio del turno e l’approdo in finale si decideranno nella "bella" che si disputerà domani nella Palestra della Libertà di Matelica alle 18.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Halley Thunder alla bella. Matelica, avanti tutta Notizie correlate Halley Thunder: sconfitta ma playoff certi, sfida CagliariSabato 4 aprile 2026, sul parquet di Faenza, si è consumata una sconfitta che non pesa per il destino sportivo della squadra ospite. Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Giovanni Valdarno vs Halley Thunder Matelica: presentazione del match; Halley Thunder alla bella. Matelica, avanti tutta; Matelica, puoi portare la sfida alla bella; L’ambulanza è in ritardo. Niente partita per Matelica. Halley Thunder alla bella. Matelica, avanti tuttaDomani alle 18.30 playoff di A2 basket femminile contro San Giovanni Valdarno. La formazione di coach Matassini si gioca l’accesso alla finale . sport.quotidiano.net Che bella Halley Thunder . La settima meravigliaArriva la settima meraviglia della Halley Thunder Matelica che, pur priva del capitano Gonzalez (che segna mediamente 20 punti a partita) e della forte nazionale bulgara Georgieva (fortissima sui ... ilrestodelcarlino.it https://www.marchesport.info/news/halley-thunder-matelica-pol-galli-san-giovanni-valdarno-51-54 - facebook.com facebook