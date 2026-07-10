La nuova collaborazione tra New Balance e Aimé Leon Dore è decisamente diversa dal solito

Da gqitalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo modello di scarpe da corsa, realizzato da New Balance in collaborazione con Aimé Leon Dore, sarà disponibile a breve. La linea presenta un design più sobrio rispetto ai tradizionali modelli sportivi, con linee pulite e materiali di alta qualità. Le scarpe sono state create senza elementi troppo tecnici o appariscenti, puntando su uno stile minimalista. La produzione prevede una quantità limitata di pezzi, destinati alla vendita esclusiva.

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La corsa non è sempre stata lo sport più affascinante del mondo. Il più popolare tra i neo-trentenni, certo. Ma tra gilet iper-tecnologici, fasce da braccio e suole in schiuma spesse come trampoli, lasciava un po' a desiderare. Aimé Leon Dore lo sa bene. È probabilmente per questo che il marchio newyorkese ha unito le forze con New Balance per lanciare la sua primissima scarpa da running – un modello che potrebbe finalmente schiodare i malati di menswear con troppo screen time su Vinted per spingerli dentro un run club. Per chi vuole iniziare con calma approcciandosi a una maratona, il brand ha vestito la FuelCell Rebel v5 con combinazioni di colori in nero e blu. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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