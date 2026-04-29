Una gita diversa dal solito a 1h30 da Roma | perché andare al MAXXI L’Aquila adesso

Se si cerca una meta per una gita fuori porta a circa un’ora e mezza da Roma, il MAXXI L’Aquila rappresenta una scelta interessante. La struttura ospita esposizioni di arte contemporanea e propone eventi culturali dedicati a diverse discipline. La visita permette di conoscere un’area coinvolta da recenti interventi di recupero e riqualificazione. La posizione e le iniziative in corso rendono questa destinazione adatta a chi desidera un’esperienza diversa dal solito.

Se stai cercando un’idea per una gita fuori porta che unisca cultura, scoperta e qualcosa di davvero diverso dal solito, il MAXXI L’Aquila è una meta da mettere subito in lista. Nel cuore della città, il museo si trova dentro Palazzo Ardinghelli: un elegante edificio barocco del Settecento, ferito dal terremoto del 2009 e oggi completamente restaurato. Già questo racconto, da palazzo storico a spazio contemporaneo, basta a dare un senso alla visita. Ma il punto è un altro: qui l’arte non è mai distante. Il MAXXI L’Aquila è pensato come uno spazio aperto, vivo, attraversabile anche senza entrare davvero, con il suo cortile accessibile e frequentato anche dai cittadini.🔗 Leggi su Funweek.it

Notizie correlate

Cristiano Ronaldo, che fai? L'esultanza è diversa dal solitoCristiano Ronaldo segna il primo gol nella vittoria per 2-0 dell'Al-Nassr sul campo dell' Al Fateh: l'esultanza del "Siuuu" è diversa dal solito, è...

Un’assemblea diversa dal solito: sport, sfide e convivialità per i Veterani dello sportNon solo adempimenti statutari, ma una vera giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gita ai laghi tra Lazio, Abruzzo e Molise: 3 mete romantiche e panoramiche; Mare eccellente e spiagge libere: la meta vicino Roma perfetta per i bambini; Carciofo, pizza fritta, amatriciana: le sagre e le feste nei dintorni di Roma sabato 25 e domenica 26 aprile; Guida alle terme del Lazio: la mappa del benessere intorno a Roma per la Primavera-Estate 2026.

Gita fuori porta da Roma: ecco le 5 mete perfette a meno di un’oraScopri le 5 mete perfette per una gita fuori porta da Roma! Avventure, bellezze naturali e cultura a meno di un'ora dalla capitale. socialperiodico.it

Weekend del Primo Maggio a due passi da Roma: i Borghi più belli per una gita fuori portaWeekend Primo Maggio Roma borghi gite fuori porta Lazio mete vicino Roma primavera Borghi più belli Lazio cosa vedere vicino Roma itinerari ... stylosophy.it

Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca x.com

Occupazioni abusive a Roma, dal racket affitti ai covi per lo spaccio: 22 edifici nella lista della Prefettura - facebook.com facebook