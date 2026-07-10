La nuova arma di Pechino | dopo terre rare e gallio la Cina blocca anche l’export di elio

Notizia in breve

La Cina ha deciso di bloccare temporaneamente l’export di elio, aggiungendolo alle restrizioni su terre rare e gallio. La misura riguarda le esportazioni di questa materia prima, usata in settori come la tecnologia e la medicina. La decisione si inserisce nella strategia cinese di controllare le risorse critiche, in un quadro più ampio che coinvolge anche le materie prime strategiche e i semiconduttori. La misura è stata comunicata senza indicare una data di riapertura.