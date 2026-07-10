La nuova arma di Pechino | dopo terre rare e gallio la Cina blocca anche l’export di elio

Da api.follow.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina ha deciso di bloccare temporaneamente l’export di elio, aggiungendolo alle restrizioni su terre rare e gallio. La misura riguarda le esportazioni di questa materia prima, usata in settori come la tecnologia e la medicina. La decisione si inserisce nella strategia cinese di controllare le risorse critiche, in un quadro più ampio che coinvolge anche le materie prime strategiche e i semiconduttori. La misura è stata comunicata senza indicare una data di riapertura.

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Il divieto temporaneo dell’esportazione di elio conferma la strategia cinese sulle materie prime critiche. Dall’Artico ai semiconduttori, la competizione geopolitica passa sempre più dal controllo delle risorse La Cina ha infatti introdotto, con effetto immediato dal 10 luglio, un divieto temporaneo all’esportazione di elio, sulla base delle disposizioni della Legge sul commercio estero. Il provvedimento, annunciato congiuntamente dal Ministero del Commercio (MOFCOM) e dall’Amministrazione generale delle Dogane, non indica una data per la revoca della misura, rinviando eventuali modifiche a successivi provvedimenti ufficiali. A prima vista potrebbe sembrare una decisione limitata a un gas industriale. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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