Il Brasile ha annunciato l’avvio di un progetto per l’estrazione di terre rare, minerali fondamentali per la produzione di tecnologie avanzate. La produzione sarà concentrata in una regione ricca di giacimenti minerari, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina, attuale leader nel settore. Il governo ha firmato accordi con aziende locali per lo sviluppo dell’estrazione e della lavorazione, puntando a entrare nel mercato globale dei minerali del futuro.

Per decenni il Brasile è stato identificato con le sue immense coltivazioni agricole, le miniere di ferro e i grandi giacimenti petroliferi offshore. Oggi, però, il gigante sudamericano sta assumendo un ruolo centrale in una delle sfide più importanti dell’economia globale: quella per il controllo delle terre rare e dei minerali critici indispensabili per le tecnologie del futuro, e dunque nella competizione tra Stati Uniti e Cina (vero dominus da contrastare). Sono 17 materie prime fondamentali che, pur non essendo particolarmente scarse in natura, risultano difficili e costose da estrarre, separare e raffinare, fattore che ne aumenta enormemente il valore strategico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terre rare, il Brasile sfida la Cina: la nuova corsa mondiale ai minerali del futuro

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Rare Earths War: Brazil in the Crosshairs of China and the US

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