L'annuncio della visita del presidente americano in Cina ha attirato l'attenzione internazionale. La visita si svolge in un momento di tensione tra i due Paesi, con il settore delle terre rare al centro dello scontro. La Cina controlla una quota significativa della produzione mondiale di questi materiali, fondamentali per l'industria tecnologica. Si tratta di un tema che ha coinvolto anche questioni commerciali e strategiche tra le due nazioni.

L’attesissima visita del Presidente americano Donald Trump in Cina arriva in un momento storico unico. A poco più di un anno dalla guerra commerciale iniziata all’indomani del Liberation Day, la fragile tregua mediata dalle due super potenze regge, per il momento. Pechino ha infatti saputo trovare la giusta leva per tenere a bada la dirompenza del tycoon: le terre rare. Le terre rare e la tregua tariffaria. Proprio a due giorni dall’inizio della visita di Trump a Xi Jinping, un alto funzionario americano ha confermato a Reuters che la tregua commerciale siglata lo scorso autunno non è ancora scaduta e che si discute di un suo possibile prolungamento.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terre rare, la leva di Pechino contro gli Usa

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Merz in Cina

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