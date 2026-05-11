Minicrociere sul Burchiello | navigare la Riviera del Brenta tra le Ville Venete
Domenica 17 maggio 2026 si svolgeranno nuovamente le minicrociere sul Burchiello, un modo per esplorare la Riviera del Brenta a bordo di un'imbarcazione che richiama le tradizioni del Settecento. La navigazione attraversa un tratto della regione noto per le Ville Venete e i paesaggi che si affacciano sul fiume, offrendo un percorso tra arte e storia lungo le acque che uniscono le località più rappresentative.
Anche questa domenica 17 maggio 2026 torna l’appuntamento con le minicrociere sul Burchiello, un viaggio lungo la Riviera del Brenta tra arte, storia e paesaggi unici, seguendo il percorso dell’antica imbarcazione veneziana del Settecento.La minicrociera pomeridiana è in programma dalle 14:15.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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