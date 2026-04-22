I Casoni di Piove di Sacco | alla scoperta delle tradizioni venete
Domenica 3 maggio 2026, si terrà un evento dedicato ai Casoni di Piove di Sacco, un sito situato nella zona della Saccisica. Padovanità organizza una visita che permetterà di conoscere da vicino le caratteristiche di questi antichi insediamenti, noti per le tradizioni e l’architettura tipica veneta. L’appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire le radici locali e scoprire i dettagli storici di questa zona.
Domenica 3 Maggio 2026. Padovanità vi porta a scoprire un luogo ameno, pieno di fascino e storia: i casoni piovesi, luogo incantevole della Saccisica. Assume grande importanza, dal punto di vista storico ed architettonico, la tipologia abitativa del casone, che si diffonde tra il Cinquecento ed.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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