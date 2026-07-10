La marcia indietro dei pediatri italiani | salta la guida Lgbt per i baby pazienti

I pediatri italiani hanno deciso di non pubblicare più una guida dedicata alla cura dei bambini con varianti di identità di genere o orientamento sessuale. La pubblicazione, prevista inizialmente, è stata annullata prima della distribuzione. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, lasciando in sospeso le motivazioni e le modalità di eventuali aggiornamenti futuri.

La guida che non c’era. Parafrasando un noto film dei fratelli Coen, potrebbe essere ribattezzata così Oltre lo sguardo la guida «pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente» a cura della Società italiana di pediatria (Sip) e dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e pubblicata lo scorso 15 giugno: 39 pagine delle quali La Verità ha già dato conto, e che ora sono al centro di un piccolo giallo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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