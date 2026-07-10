La maestra Cinzia Artuso trovata morta in casa 5 mesi fa i familiari chiedono altre indagini | Non si è uccisa

Notizia in breve

Cinque mesi fa, la maestra Cinzia Artuso è stata trovata morta in casa a Veronella. Le forze dell'ordine sostengono che si sia suicidata nel bagno, ma i familiari chiedono nuove indagini, affermando che non si è uccisa. La famiglia ritiene che ci siano elementi da approfondire e chiede di rivalutare la versione ufficiale. La procura non ha ancora confermato eventuali cambi di indirizzo nelle indagini.