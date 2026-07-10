La maestra Cinzia Artuso trovata morta in casa 5 mesi fa i familiari chiedono altre indagini | Non si è uccisa

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque mesi fa, la maestra Cinzia Artuso è stata trovata morta in casa a Veronella. Le forze dell'ordine sostengono che si sia suicidata nel bagno, ma i familiari chiedono nuove indagini, affermando che non si è uccisa. La famiglia ritiene che ci siano elementi da approfondire e chiede di rivalutare la versione ufficiale. La procura non ha ancora confermato eventuali cambi di indirizzo nelle indagini.

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Cinzia Artuso è stata trovata morta in casa il 27 febbraio scorso a Veronella. Per chi indaga, la maestra si sarebbe suicidata nel bagno della sua abitazione, ma i suoi cari non credono alla versione del suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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