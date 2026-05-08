Piacenza donna trovata morta in casa | uccisa a coltellate si cerca il marito

Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Piacenza. La chiamata di emergenza è arrivata alle 15, segnalando il decesso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda. Attualmente si cerca il marito della donna, considerato una persona di interesse nel caso. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze della morte.

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(Adnkronos) – Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata arrivata al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, connazionale 60enne che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il marito Donna trovata morta in casa a Piacenza: ricercato il maritoABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel pomeriggio in un appartamento alla periferia della città Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donna uccisa in casa a Piacenza, ricercato il marito; Anziana trovata morta in casa, sul suo corpo tracce di sangue: disposta l'autopsia; Il mistero della morte di Elisa Giugno, il sospetto del corpo spostato dopo il decesso; Mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi da oltre due settimane durante una vacanza in Friuli, ricerche in corso. Piacenza – Donna trovata morta in casa: si cerca il maritoPIACENZA - Tragedia nel pomeriggio di oggi a Piacenza, dove una donna di 56 anni è stata trovata senza vita all’interno di un appartamento situato al sesto p ... etrurianews.it Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito (in fuga) chiama i soccorsi: Ho ucciso mia mogliePiacenza, 8 maggio 2026 – Tragedia e probabile nuovo femminicidio a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia ... ilrestodelcarlino.it Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito chiama i carabinieri, confessa l’omicidio e fugge, ricerche in corso - facebook.com facebook Cellulari spenti da oltre due settimane. Mentre proseguono le ricerche sulle montagne, a Piacenza si indaga per sottrazione di minore. L'appello del padre ed ex marito x.com