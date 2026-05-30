Donna trovata morta in casa a Ferrara arrestato il marito | Prima l'ha uccisa poi ha chiamato i soccorsi
Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie, trovata morta in casa a Ferrara. Secondo quanto riferito, avrebbe prima commesso l’omicidio e poi chiamato i soccorsi. La donna è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo poco dopo il ritrovamento. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine.
Un uomo di 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Samanta Zironi; sarebbe stato lui stesso ad allertare i soccorsi dopo il delitto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
DONNA TROVATA MORTA IN CASA, IL MARITO INDAGATO: «NON L'HO UCCISA IO». I DUBBI DELLA FAMIGLIA
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