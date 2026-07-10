Un appello trasversale contro le preferenze nella legge elettorale è stato firmato da diverse forze politiche. Tra i firmatari, il capogruppo di un gruppo politico ha definito il dibattito sulle preferenze come un'illusione che non garantisce una reale scelta degli eletti. Secondo questa posizione, le preferenze sono un diversivo e potrebbero indebolire le rappresentanti donne. La discussione riguarda la possibilità di modificare le modalità di scelta dei candidati in vista delle prossime elezioni.

Roma, 10 luglio 2026 – Onorevole Luana Zanella, capogruppo di Avs, lei è tra le firmatarie dell’appello trasversale contro le preferenze nella legge elettorale, perché? "Il discorso sulle preferenze è tutto populista, non darà una vera possibilità di scelta delle elette e degli eletti, ma solo un’illusione. Le preferenze sono la foglia di fico per coprire un orientamento di centralizzazione del potere, se vogliamo proprio come Trump. L’obiettivo è avere sempre di più. Questa ridicola proposta su listini di pochi nomi e collegi amplissimi è un dire siamo a favore della scelta del popolo quando in realtà i listini sono scelti in maniera molto precisa dai partiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La lite sulle preferenze. Zanella (Avs): un diversivo. “Indeboliranno le donne”

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