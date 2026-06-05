Garlasco scontro tra Garofano e Zanella sulle nuove indagini su Sempio | Si dovrebbe vergognare Risponda

Scontro duro a Storie Italiane tra il generale Luciano Garofano e il giornalista Gianluca Zanella: in studio si stava parlando delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. In particolare dell’impronta 33 e del luogo in cui l’assassino di Chiara Poggi si sarebbe lavato dopo aver commesso il crimine. A un certo punto i toni si sono accesi e sono volati termini tutt’altro che gentili. Garlasco, scontro tra Garofano e Zanella a Storie Italiane L'intervento di Zanella: "Siamo onesti" Botta e risposta: "Si dovrebbe vergognare", "Lei risponda" Garlasco, scontro tra Garofano e Zanella a Storie Italiane In studio si è discusso sull’impronta 33 e sul luogo in cui l’omicida, dopo aver colpito a morte Chiara Poggi, è andato a lavarsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026

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RIS: l’analisi di Garofano palesemente errata, priva di ogni fondamento logico che denota una totale mancanza di spirito critico ed è stata condotta con una metodologia del tutto insensata e basata su criteri anacronistici #Garlasco #IgnotoX #Garofano x.com

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