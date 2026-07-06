Un gruppo di parlamentari di diversi schieramenti ha firmato un appello contro l’introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. Il confronto si svolge mentre alla Camera si discute di modifiche alla normativa elettorale. La richiesta riguarda l’eliminazione delle preferenze come metodo di voto, con l’obiettivo di modificare le modalità di scelta dei candidati. La questione ha suscitato reazioni di varia natura tra i membri dell’Assemblea.

Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, fa discutere l’appello trasversale di diverse parlamentari contro le preferenze. "Tende a penalizzare la rappresentanza femminile ", scrivono Elena Bonetti (Azione), Silvana Comaroli (Lega), Isabella De Monte (Forza Italia), Chiara Gribaudo (Pd) (nella foto) e Luana Zanella (Avs). Secondo le firmatarie dell’appello "l’esperienza italiana e quella di molti altri Paesi mostra che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Le preferenze premiano soprattutto la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche, la notorietà costruita nel tempo: condizioni che, ancora oggi, vedono troppo spesso le donne partire da una posizione di svantaggio, o dipendere da reti di potere costruite da altri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’appello bipartisan (delle donne) contro le preferenze divide la politica

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