La linea di Pier Silvio Sindaco di Milano? Spero in un civico Appoggio Giorgia

Pier Silvio ha espresso il suo sostegno a Giorgia Meloni, respingendo gli attacchi di Donald Trump. Ha anche aperto alla possibilità di un’alleanza tra il centrodestra e il generale Roberto Vannacci. Ricordando l’incidente d’auto dello scorso giugno, ha detto di averne tratto maggiore consapevolezza. Sul futuro amministrativo di Milano, ha commentato che preferirebbe un sindaco civico.

Difende Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump, non chiude all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con il generale Roberto Vannacci, confessa che l'incidente d'auto da cui è uscito praticamente illeso lo scorso 11 giugno lo ha segnato ("ho più consapevolezza delle cose importanti della vita") e irrompe anche sul toto-sindaco di Milano. Pier Silvio Berlusconi (nella foto) parla a tutto campo a margine della serata di presentazione alla stampa dei palinsesti Mediaset per la stagione 202627 due sere fa a Cologno Monzese. Partendo dal fondo, il Cav conquistò Milano puntando su un esponente del mondo industriale come Gabriele Albertini (che rimase in carica per due mandati) e sull'ex ministro e prima presidente Rai Letizia Moratti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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