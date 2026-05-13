Legge Montagna | Abbondanzieri ‘penalizza chi ha scelto di restare
Una nuova legge sulla montagna è stata criticata da alcuni esperti che affermano penalizzi chi ha deciso di continuare a lavorare in agricoltura. La normativa, secondo le opinioni espresse, potrebbe rendere più difficile per chi opera nel settore rurale mantenere le proprie attività. Nel frattempo, il calo del numero di dipendenti comunali sta influenzando la gestione del territorio, con possibili ripercussioni sui servizi e sulla cura delle aree montane.
? Punti chiave Perché la nuova normativa penalizza chi lavora in agricoltura?. Come influisce il calo dei dipendenti comunali sulla gestione del territorio?. Quali servizi essenziali rischiano di sparire nei borghi sotto i 5.000 abitanti?. Chi gestirà il patrimonio storico se i piccoli comuni restano senza personale?.? In Breve Personale comunale ridotto del 28,7% rispetto al periodo 2007 secondo dati IFEL.. Previsione uscita di 175.000 addetti nei prossimi sette anni dai piccoli comuni.. Ministro Tommaso Foti definisce le zone interne come emergenza nazionale alla Camera.. Carenza di servizi essenziali colpisce borghi con meno di 5.000 abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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