Legge Montagna | Abbondanzieri ‘penalizza chi ha scelto di restare

Una nuova legge sulla montagna è stata criticata da alcuni esperti che affermano penalizzi chi ha deciso di continuare a lavorare in agricoltura. La normativa, secondo le opinioni espresse, potrebbe rendere più difficile per chi opera nel settore rurale mantenere le proprie attività. Nel frattempo, il calo del numero di dipendenti comunali sta influenzando la gestione del territorio, con possibili ripercussioni sui servizi e sulla cura delle aree montane.

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