Scuole chiuse aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini | gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna E 73 Comuni fanno ricorso al Tar

La legge Calderoli sta causando ripercussioni in diverse aree montane, con scuole che potrebbero chiudere e aziende agricole che segnalano difficoltà operative. Inoltre, numerosi cittadini si sono rivolti al Tar per contestare alcune decisioni adottate. Tra i problemi più evidenti ci sono le possibili chiusure scolastiche che coinvolgono bambini e ragazzi, costretti a spostarsi in altre località per frequentare le lezioni.

Ci sono bambini che rischiano di vedere chiusa la propria scuola, costretti così, un domani, a frequentare le lezioni in un altro paese. E dipendenti di aziende agricole che, da un giorno all’altro, si ritroveranno senza lavoro. Ma anche strade che verranno abbandonate, e opere necessarie per la prevenzione del dissesto idrogeologico lasciate solo sulla carta, con la conseguenza che vivere e frequentare certe aree diventerà più pericoloso. Dalla Calabria all’ Emilia-Romagna fino alla Liguria, decine di Comuni che prima della legge Calderoli ricevevano fondi e godevano di agevolazioni per il fatto di essere considerati “montani”, ora, essendo stati esclusi dal nuovo elenco, devono far fronte a nuove difficoltà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scuole chiuse, aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini: gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna. E 73 Comuni fanno ricorso al Tar Notizie correlate Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiariLa Conferenza unificata sblocca la Legge sulla montagna: approvati i criteri per classificare i 3. Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari [ELENCO]La Conferenza unificata sblocca la Legge sulla montagna: approvati i criteri per classificare i 3. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: 73 Comuni contro la legge Calderoli: scuole chiuse e aziende a rischio. Scuole chiuse, aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini: gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna. E 73 Comuni fanno ricorso al TarComuni esclusi dall'elenco dei territori montani ricorrono al Tar: a rischio servizi essenziali e posti di lavoro ... ilfattoquotidiano.it La rete delle ’Fattorie didattiche’. Tutti a scuola nelle aziende agricoleL’iniziativa del Parco Adda Nord, in arrivo un catalogo con le offerte educative destinate agli studenti. Il messaggio: Un’occasione per rafforzare la tutela della natura e la promozione delle ... ilgiorno.it