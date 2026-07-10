La legge della bellezza è per tutti Ripensare il carcere oltre le sbarre

Notizia in breve

Durante l’ottava edizione di ‘Per Aspera ad Astra’, si è discusso di come il linguaggio scenico possa essere usato per il riscatto sociale e la riforma delle carceri. L’evento ha mostrato spettacoli e interventi che coinvolgono detenuti e artisti, con l’obiettivo di favorire il reinserimento e il cambiamento. La manifestazione si è svolta in vari spazi culturali, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.