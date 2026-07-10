La legge della bellezza è per tutti Ripensare il carcere oltre le sbarre
Durante l’ottava edizione di ‘Per Aspera ad Astra’, si è discusso di come il linguaggio scenico possa essere usato per il riscatto sociale e la riforma delle carceri. L’evento ha mostrato spettacoli e interventi che coinvolgono detenuti e artisti, con l’obiettivo di favorire il reinserimento e il cambiamento. La manifestazione si è svolta in vari spazi culturali, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.
Il linguaggio scenico come strumento di riscatto e di riconfigurazione sociale trova la sua massima espressione nell’ottava edizione di ‘Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza’. Il progetto nazionale, promosso da Acri e sostenuto da dodici Fondazioni di origine bancaria, tra cui la Fondazione Carispezia, approda quest’anno al ‘Fisiko! Festival internazionale di danza, performance e teatro’ con lo spettacolo ‘Creati – cuciture rap sul moderno Prometeo’, in scena al Teatro degli Impavidi di Sarzana nelle giornate di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 luglio. Dall’avvio del 2018, il progetto ha coinvolto dodici istituti penitenziari italiani in un percorso formativo che spazia dalla recitazione alla drammaturgia, fino alle competenze tecniche in scenografia, costumi, suono e luci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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