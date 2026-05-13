Bellezza e speranza oltre le sbarre | il tocco cesenate per Miss Mamma a Rebibbia

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 11 maggio, all’interno del carcere femminile di Rebibbia, si è svolto un evento originale dedicato alle mamme detenute. Durante la manifestazione, Tanja Hrustic, 20 anni e madre di due bambini, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”. La competizione ha coinvolto diverse partecipanti, offrendo un momento di confronto e di rappresentanza per le donne che vivono questa condizione. L’evento ha attirato l’attenzione di media locali e ha suscitato interesse per il suo stile unico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scorso 11 maggio, Tanja Hrustic, 20 anni, mamma di due bimbi, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”, evento unico al mondo, che si è tenuto all’interno del Carcere Femminile di Rebibbia - Roma. All’evento hanno partecipato 12 mamme detenute, che nel teatro del carcere romano di Rebibbia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Bellezza oltre le sbarre: il concorso Miss Mamma entra nel carcere di RebibbiaLunedì 11 maggio, ritorna per la seconda edizione, l’evento “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, un concorso di bellezza e simpatia, che si terrà in una...

“Miss Mamma” nel carcere di Rebibbia, parrucchiere cesenate in supporto tra le detenuteAnche quest’anno il cesenate Roberto Foschi entra nel carcere di massima sicurezza di Rebibbia per partecipare a un’iniziativa dedicata alle detenute.

Temi più discussi: Bellezza oltre le sbarre: il concorso Miss Mamma entra nel carcere di Rebibbia; Dalla Romagna al Carcere di Rebibbia per un evento unico al mondo; Partinico, l’omaggio che emoziona, la fascia di miss mamma a….

miss mamma bellezza e speranza oltreMiss Mamma torna nel carcere di Rebibbia: sfilano 12 detenuteLunedì 11 maggio, ritorna per la 2° edizione, l’evento Miss Mamma - Cuore di Mamma, iniziativa unica al Mondo, in quanto un concorso di bellezza e simpatia, si terrà in una struttura penitenziaria, ... altarimini.it

miss mamma bellezza e speranza oltreMiss Mamma Dolcezza è di Rocca di Papa e ha 47 anni: premiata a San Cesareo alle selezioni di Miss Mamma Italiana 2026Tappa nel Lazio per le selezioni di Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 33ª edizione. L’appuntamento ... castellinotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web