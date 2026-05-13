Bellezza e speranza oltre le sbarre | il tocco cesenate per Miss Mamma a Rebibbia

Lo scorso 11 maggio, all’interno del carcere femminile di Rebibbia, si è svolto un evento originale dedicato alle mamme detenute. Durante la manifestazione, Tanja Hrustic, 20 anni e madre di due bambini, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”. La competizione ha coinvolto diverse partecipanti, offrendo un momento di confronto e di rappresentanza per le donne che vivono questa condizione. L’evento ha attirato l’attenzione di media locali e ha suscitato interesse per il suo stile unico.

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