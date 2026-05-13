Bellezza e speranza oltre le sbarre | il tocco cesenate per Miss Mamma a Rebibbia
Lo scorso 11 maggio, all’interno del carcere femminile di Rebibbia, si è svolto un evento originale dedicato alle mamme detenute. Durante la manifestazione, Tanja Hrustic, 20 anni e madre di due bambini, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”. La competizione ha coinvolto diverse partecipanti, offrendo un momento di confronto e di rappresentanza per le donne che vivono questa condizione. L’evento ha attirato l’attenzione di media locali e ha suscitato interesse per il suo stile unico.
Lo scorso 11 maggio, Tanja Hrustic, 20 anni, mamma di due bimbi, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”, evento unico al mondo, che si è tenuto all’interno del Carcere Femminile di Rebibbia - Roma. All’evento hanno partecipato 12 mamme detenute, che nel teatro del carcere romano di Rebibbia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Bellezza oltre le sbarre: il concorso Miss Mamma entra nel carcere di RebibbiaLunedì 11 maggio, ritorna per la seconda edizione, l’evento “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, un concorso di bellezza e simpatia, che si terrà in una...
“Miss Mamma” nel carcere di Rebibbia, parrucchiere cesenate in supporto tra le detenuteAnche quest’anno il cesenate Roberto Foschi entra nel carcere di massima sicurezza di Rebibbia per partecipare a un’iniziativa dedicata alle detenute.
Temi più discussi: Bellezza oltre le sbarre: il concorso Miss Mamma entra nel carcere di Rebibbia; Dalla Romagna al Carcere di Rebibbia per un evento unico al mondo; Partinico, l’omaggio che emoziona, la fascia di miss mamma a….
??? SALERNO, DOPO IL TRAPIANTO DI RENE DIVENTA MAMMA: AL RUGGI NASCE IL PICCOLO MARIO PIO ??? Una storia di speranza e medicina d’eccellenza arriva dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Ar facebook
Marisa Moles (@marisamoles) / Posts / X x.com
La Salis può davvero essere l'anti-Meloni? - reddit.com reddit
Miss Mamma torna nel carcere di Rebibbia: sfilano 12 detenuteLunedì 11 maggio, ritorna per la 2° edizione, l’evento Miss Mamma - Cuore di Mamma, iniziativa unica al Mondo, in quanto un concorso di bellezza e simpatia, si terrà in una struttura penitenziaria, ... altarimini.it
Miss Mamma Dolcezza è di Rocca di Papa e ha 47 anni: premiata a San Cesareo alle selezioni di Miss Mamma Italiana 2026Tappa nel Lazio per le selezioni di Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 33ª edizione. L’appuntamento ... castellinotizie.it