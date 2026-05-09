Il 11 maggio si svolgerà la seconda edizione di “Miss Mamma - Cuore di Mamma” presso il carcere di Rebibbia, la più grande struttura penitenziaria femminile in Europa. L’evento prevede la partecipazione di dodici mamme detenute, in un contesto insolito per un concorso di bellezza e simpatia. La manifestazione si svolgerà all’interno del penitenziario romano, che ospita oltre 400 donne recluse.

Lunedì 11 maggio, ritorna per la seconda edizione, l’evento “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, un concorso di bellezza e simpatia, che si terrà in una struttura penitenziaria, con protagoniste dodici mamme detenute a Rebibbia (Roma), il carcere femminile più grande d’Europa, con le sue oltre 400.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Oltre le sbarre”: l’istruzione nel carcere di Avellino come leva per il reinserimentoAVELLINO – Oggi, 23 aprile, a Palazzo Caracciolo, si è tenuto Oltre le sbarre – L’istruzione come ponte per la libertà, incontro moderato...

Bellezza e simpatia a Bellaria: ecco Miss Mamma 2026, tutte le premiazioniProseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Bellezza oltre le sbarre: il concorso Miss Mamma entra nel carcere di Rebibbia.

Miss Mamma torna nel carcere di Rebibbia: sfilano 12 detenuteLunedì 11 maggio, ritorna per la 2° edizione, l’evento Miss Mamma - Cuore di Mamma, iniziativa unica al Mondo, in quanto un concorso di bellezza e simpatia, si terrà in una struttura penitenziaria, ... altarimini.it

Miss Mamma Dolcezza è di Rocca di Papa e ha 47 anni: premiata a San Cesareo alle selezioni di Miss Mamma Italiana 2026Tappa nel Lazio per le selezioni di Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 33ª edizione. L’appuntamento ... castellinotizie.it