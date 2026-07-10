A Roma, sono state donate 35 biciclette a bambini e famiglie in difficoltà. L’iniziativa, promossa da Rcs Sports & Events e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, si è svolta nel quadro della legacy del Giro d’Italia. Le biciclette sono state distribuite durante un evento pubblico, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e promuovere l’attività sportiva tra le fasce più vulnerabili. Nessuna comunicazione ufficiale specifica sui criteri di selezione o sulla distribuzione.

Lo sport come strumento di inclusione e solidarietà. L'iniziativa promossa da Rcs Sports & Events, l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e Acli rappresenta la naturale evoluzione delle attività di legacy sviluppate dal Giro d'Italia in collaborazione con Roma Capitale: dopo tre anni dedicati a progetti di rigenerazione urbana attraverso i murales, il percorso si orienta oggi verso iniziative a forte impatto sociale, con la donazione di 35 biciclette destinate a bambini, famiglie e persone che vivono situazioni di fragilità. La consegna simbolica delle prime 11 biciclette si è tenuta oggi presso il Protettorato San Giuseppe, affiliato Acli Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La legacy del Giro d'Italia a Roma: donate 35 bici a bambini e famiglie in difficoltà

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