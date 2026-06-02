Da Gaza all’Italia | in mille tra bambini e famiglie nel nostro paese Ma dopo l’accoglienza arrivano le difficoltà Le associazioni | Non c’è un protocollo chiaro

In Italia sono arrivati oltre 940 profughi provenienti da Gaza, tra cui 259 bambini con bisogni di cure urgenti. Si tratta del numero più alto tra i paesi europei che hanno accolto persone dalla Striscia di Gaza. Dopo l’accoglienza, tuttavia, si sono evidenziate difficoltà legate alla mancanza di un protocollo chiaro. Le associazioni hanno segnalato questa criticità.

L’Italia ha accolto finora più di 940 profughi gazawi, tra cui 259 pazienti pediatrici bisognosi di cure urgenti, configurandosi come il Paese europeo con il maggior numero di ospitalità dalla Striscia di Gaza. «Più di tutti gli altri stati europei messi insieme» (senza contare i 227 studenti e ricercatori universitari), sottolinea spesso sorridendo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, evidenziando un dato indubitabile. Tuttavia, emergono profonde criticità strutturali nella gestione quotidiana e nell’integrazione delle famiglie. Se dell’arrivo di gruppi di bambini accompagnati dai familiari (così come degli studenti) la Farnesina dà costantemente comunicazione e non mancano video e foto dell’atterraggio in Italia, poco viene comunicato ufficialmente di come questi nuclei familiari vivano la loro quotidianità e con quali prospettive. 🔗 Leggi su Open.online

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