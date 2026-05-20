Le altalene donate dal Comune lungo le strade del Giro d’Italia
Domenica, il Giro d’Italia ha attraversato l’Emilia Romagna, passando da Cervia a Corno alle Scale. Durante il percorso, sono state installate altalene lungo le strade interessate alla corsa. Le strutture sono state donate dall’amministrazione comunale e collocate in diverse zone frequentate da famiglie e bambini. La presenza delle altalene si è aggiunta alle attività di intrattenimento lungo il percorso, attirando l’attenzione di chi seguiva la corsa e di chi si trovava nei pressi.
Domenica il Giro d’Italia ha attraversato l’Emilia Romagna da Cervia a Corno alle Scale ed è stato proprio nel comune di Lizzano, arrivo di tappa, che anche Cento era presente con le altalene create dai bambini due anni fa per la frazione centese della corsa rosa, che la città del Guercino ha voluto donare alla municipalità montana per aiutarli nell’ornare le strade. Si sono così ammirate le altalene rosa diffuse nei vari borghi del comune e cioè a Querciola, Villaggio Europa, Vidiciatico, La Ca. "Queste altalene rappresentano molto più di un semplice arredo urbano. Sono un ponte tra comunità, fatto di colori, partecipazione e bambini – sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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