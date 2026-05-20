Le altalene donate dal Comune lungo le strade del Giro d’Italia

Domenica, il Giro d’Italia ha attraversato l’Emilia Romagna, passando da Cervia a Corno alle Scale. Durante il percorso, sono state installate altalene lungo le strade interessate alla corsa. Le strutture sono state donate dall’amministrazione comunale e collocate in diverse zone frequentate da famiglie e bambini. La presenza delle altalene si è aggiunta alle attività di intrattenimento lungo il percorso, attirando l’attenzione di chi seguiva la corsa e di chi si trovava nei pressi.

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