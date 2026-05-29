Juventus Women le date ufficiali della stagione 2026 27 | Serie A Women’s Cup Coppa Italia Supercoppa e Champions

Sono state comunicate le date ufficiali per la stagione 202627 delle Juventus Women. La squadra parteciperà al campionato di Serie A, alla Women’s Cup, alla Coppa Italia, alla Supercoppa e alla Champions League. Le competizioni sono state programmate e pubblicate ufficialmente, con le date delle partite e le fasi di qualificazione. La stagione si svolgerà secondo il calendario stabilito, senza variazioni o modifiche finora annunciate.

Juventus Women, le date ufficiali della stagione 202627: Serie A, Women’s Cup, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quando tornano in campo le bianconere. Messa in archivio l’intensa annata 2025-26, culminata con la meritata vittoria della Roma nella finale di Coppa Italia Frecciarossa, il calcio femminile italiano è già pronto a ripartire. Nelle scorse ore, infatti, i vertici calcistici hanno ufficializzato il calendario e tutte le date di inizio delle competizioni organizzate dalla Serie A Women e dalla Divisione Serie B Femminile per la stagione sportiva 2026-27. Per quanto riguarda la Juventus Women la stagione comincerà già il 5 agosto coi preliminari di Women’s Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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