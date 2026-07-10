Risoluzione del Contratto di François Modesto con la Juventus. TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato la notizia della risoluzione consensuale del contratto di François Modesto, il quale ricopriva il ruolo di direttore tecnico del club. L’accordo è effettivo da oggi e segna un nuovo capitolo per l’organizzazione bianconera. Il club ha espresso il proprio ringraziamento a Modesto per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di collaborazione. François Modesto, ex calciatore e apprezzato professionista nel mondo del calcio, ha contribuito in modo significativo alla guida tecnica della squadra. Sotto la sua direzione, la Juventus ha affrontato diverse sfide e ha potuto contare su un lavoro costante per migliorare le performance e le strategie di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - La Juventus e François Modesto: annunciata la separazione con risoluzione consensuale.

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Juventus, risoluzione consensuale con il dt ModestoLa Juventus ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico François Modesto, con effetto immediato.

E’ finita fra la Juventus e Modesto: ufficiale la risoluzione consensuale con il dtLa Juventus ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico.

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La Juventus e il direttore tecnico François Modesto si separano. Lo ha comunicato ufficialmente il club bianconero, annunciando che è stato raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del rapporto durato appena un anno. Il club - si legge nella no x.com

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