La Juventus e François Modesto | annunciata la separazione con risoluzione consensuale

Da napolipiu.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con François Modesto, che ricopriva il ruolo di direttore tecnico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club senza ulteriori dettagli. Modesto lascia quindi l’incarico, con la separazione che avviene in modo consensuale. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del club.

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Risoluzione del Contratto di François Modesto con la Juventus. TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato la notizia della risoluzione consensuale del contratto di François Modesto, il quale ricopriva il ruolo di direttore tecnico del club. L’accordo è effettivo da oggi e segna un nuovo capitolo per l’organizzazione bianconera. Il club ha espresso il proprio ringraziamento a Modesto per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di collaborazione. François Modesto, ex calciatore e apprezzato professionista nel mondo del calcio, ha contribuito in modo significativo alla guida tecnica della squadra. Sotto la sua direzione, la Juventus ha affrontato diverse sfide e ha potuto contare su un lavoro costante per migliorare le performance e le strategie di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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