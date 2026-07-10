E’ finita fra la Juventus e Modesto | ufficiale la risoluzione consensuale con il dt

La Juventus ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico. La decisione segue le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e rappresenta un cambiamento importante per il club. La separazione tra le parti è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni, confermando la conclusione di un rapporto professionale. La notizia si inserisce in un contesto di rapide evoluzioni nel mondo del calcio.

di Francesco Spagnolo La Juventus e Modesto si separano. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la scelta dei bianconeri è diventata ufficiale. Il mondo del calcio vive di dinamiche veloci, ma alcune decisioni segnano un vero e proprio punto di svolta. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è anche ufficial e. Le strade della Juventus e di Modesto si dividono. L’arrivo di Massara aveva fatto pensare la volontà da parte dei bianconeri di non continuare con il francese, ma fino ad oggi non c’era alcuna comunicazione ufficiale sulla separazione. Per giorni le voci di corridoio si sono rincorse alla Continassa, alimentando i dubbi sul futuro del direttore tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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