Juventus risoluzione consensuale con il dt Modesto
La Juventus ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico François Modesto, con effetto immediato. La decisione è stata comunicata attraverso una nota sul sito ufficiale del club.
Torino, 10 lug. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale François Modesto lascia la Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito web: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale". Il 47enne dirigente francese lascia la Juventus dopo una sola stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Francois #Modesto non è più il direttore tecnico della #Juventus, la nota ufficiale: Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il x.com
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