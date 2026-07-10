La Juventus ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico François Modesto, con effetto immediato. La decisione è stata comunicata attraverso una nota sul sito ufficiale del club.

Torino, 10 lug. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale François Modesto lascia la Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito web: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale". Il 47enne dirigente francese lascia la Juventus dopo una sola stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Iltempo.it - Juventus, risoluzione consensuale con il dt Modesto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ci risiamo...

Notizie e thread social correlati

E’ finita fra la Juventus e Modesto: ufficiale la risoluzione consensuale con il dtLa Juventus ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico.

Leggi anche: Ora è ufficiale: Modesto lascia la Juventus. Accordo consensuale tra il dirigente e il club

Temi più discussi: Juve, assalto a Kessié: pronta un'offerta da 5 milioni a stagione per lo svincolato; Ravenna, risoluzione consensuale con il portiere Giacomo Poluzzi; Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: i dettagli; Proprietà straniere in Italia, anche Empoli e Frosinone diventano statunitensi.

Francois #Modesto non è più il direttore tecnico della #Juventus, la nota ufficiale: Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il x.com

Juventus, Modesto lascia il club: risoluzione consensuale, è ufficialeProsegue la riorganizzazione dei vertici societari in casa Juventus e adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore ... sport.sky.it

Juventus, risoluzione consensuale con Francois Modesto: il comunicato del clubLa notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Francois Modesto ha risolto il suo contratto con la Juventus e non è più il direttore tecnico bianconero. tuttomercatoweb.com