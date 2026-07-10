Al festival Jazz Open di Modena, si esibiranno numerosi artisti di fama internazionale. La line-up comprende musicisti riconosciuti nel panorama jazz, pronti a esibirsi nelle varie location del festival. La manifestazione si svolge in diverse date e spazi della città, attirando pubblico da vari Paesi. Gli artisti partecipanti sono stati annunciati ufficialmente e includono performer di rilievo nel settore. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti e prevede misure di sicurezza specifiche per il pubblico e i partecipanti.

di Stefano Marchetti Stelle – anzi star – luminose e straordinarie punteggeranno la ‘galassia’ di Jazz Open Modena, il festival internazionale che andrà in scena per sei serate consecutive, da lunedì 13 a sabato 18 luglio: il palcoscenico principale sarà in piazza Roma, accanto al Palazzo Ducale, già reggia degli Estensi e oggi sede dell’Accademia Militare, con concerti e dj set anche al Baluardo della Cittadella e ai Giardini Ducali. ’Jazz and beyond’, quindi uno sguardo aperto che va oltre i generi, è il motto del celebre festival nato ormai più di trent’anni fa a Stoccarda in Germania: per la prima volta quest’anno Jürgen Schlensog, patron della rassegna, ha deciso di ‘esportare’ la formula di Jazz Open in un altro Paese, e ha scelto l’Italia e, in particolare, la città di Modena che – ha detto – "ci ha accolto a braccia aperte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La grande musica. Star nella galassia di ’Jazz Open’

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