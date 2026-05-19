Il festival Castelfranco Veneto Jazz presenta quest’anno artisti di fama internazionale che si esibiranno in diverse location del centro storico. Quattro musicisti riconosciuti nel mondo del jazz saranno protagonisti dell’apertura, contribuendo a definire il cartellone della manifestazione. Le Notti Blu si svolgeranno tra i vicoli del borgo, coinvolgendo le piazze principali con concerti all’aperto. Le iniziative si estenderanno lungo più giorni, coinvolgendo vari spazi pubblici del centro.

? Punti chiave Chi sono i quattro pilastri del jazz che apriranno il festival?. Dove si svolgeranno le Notti Blu tra i vicoli del borgo?. Come parteciperanno gli studenti del Conservatorio alle jam session serali?. Perché Castelfranco Veneto è legata al centenario di Miles Davis?.? In Breve Programma dal 7 all'11 luglio con concerti al Teatro Accademico e Villa Barbarella. Notti Blu il 9 e 10 luglio tra vicoli e Sagrato del Duomo. Tributo a Beppe Pilotto l'8 luglio con il J&J Organ Trio. Celebrazione centenario Miles Davis con intervento di Riccardo Brazzale e Giuseppe Momo. Dal 7 all’11 luglio Castelfranco Veneto ospiterà la dodicesima edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival, un appuntamento che porterà sul palco star internazionali e trasformerà le strade del borgo in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco Veneto Jazz: star mondiali e musica nelle piazze

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