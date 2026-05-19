Castelfranco Veneto Jazz | star mondiali e musica nelle piazze
Il festival Castelfranco Veneto Jazz presenta quest’anno artisti di fama internazionale che si esibiranno in diverse location del centro storico. Quattro musicisti riconosciuti nel mondo del jazz saranno protagonisti dell’apertura, contribuendo a definire il cartellone della manifestazione. Le Notti Blu si svolgeranno tra i vicoli del borgo, coinvolgendo le piazze principali con concerti all’aperto. Le iniziative si estenderanno lungo più giorni, coinvolgendo vari spazi pubblici del centro.
? Punti chiave Chi sono i quattro pilastri del jazz che apriranno il festival?. Dove si svolgeranno le Notti Blu tra i vicoli del borgo?. Come parteciperanno gli studenti del Conservatorio alle jam session serali?. Perché Castelfranco Veneto è legata al centenario di Miles Davis?.? In Breve Programma dal 7 all'11 luglio con concerti al Teatro Accademico e Villa Barbarella. Notti Blu il 9 e 10 luglio tra vicoli e Sagrato del Duomo. Tributo a Beppe Pilotto l'8 luglio con il J&J Organ Trio. Celebrazione centenario Miles Davis con intervento di Riccardo Brazzale e Giuseppe Momo. Dal 7 all’11 luglio Castelfranco Veneto ospiterà la dodicesima edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival, un appuntamento che porterà sul palco star internazionali e trasformerà le strade del borgo in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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