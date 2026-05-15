Il 22 maggio 2026 segnerà un momento importante per la saga di Star Wars con l’uscita del film legato alla serie The Mandalorian & Grogu. Questa produzione, fino a ora esclusiva delle piattaforme di streaming, rappresenta il primo esempio di una serie televisiva a fare il suo debutto nel cinema. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, poiché apre una nuova strada tra le modalità di narrazione e distribuzione all’interno del franchise.

Il countdown per il 22 maggio 2026 è ufficialmente iniziato. Con l’uscita di The Mandalorian & Grogu, il franchise di Star Wars compie un passo storico: è la prima volta che una serie nata per lo streaming compie il “salto nell’iperspazio” verso il grande schermo. Tuttavia, con decenni di storie e linee temporali sovrapposte, è facile perdere l’orientamento. Questa guida dettagliata analizza la posizione del film nella cronologia galattica, i collegamenti politici e ciò che dobbiamo aspettarci da questo capitolo cruciale. Il punto sulla mappa: L’era della Nuova Repubblica. Per capire dove ci troviamo, dobbiamo usare come punto di riferimento la Battaglia di Yavin (l’esplosione della prima Morte Nera). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian & Grogu: dove si colloca il prossimo lungometraggio nella galassia di Star Wars?

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THE MANDALORIAN & GROGU Official Final Trailer (2026) Star Wars

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