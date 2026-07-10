La Germania sta ampliando la produzione militare, diventando il principale centro industriale del riarmo europeo. La crescita della spesa militare in Europa porta a un aumento degli acquisti e delle attività produttive nel settore. La strategia mira a rafforzare la capacità di difesa e autonomia dell’Europa, con investimenti significativi nella produzione di armamenti e tecnologie militari. Nessuna informazione è stata fornita su specifici accordi o date.

La crescita della spesa militare europea sta modificando il ruolo industriale della Germania. Berlino non si limita ad aumentare gli acquisti per le proprie forze armate, ma sta attirando sul territorio nazionale produzioni finora concentrate negli Stati Uniti e favorendo la nascita di gruppi capaci di operare lungo una parte sempre più ampia della filiera. L’accordo sui missili Atacms tra Rheinmetall e Lockheed Martin e l’acquisizione di Ffg da parte di Deutz appartengono a settori differenti, ma indicano la stessa traiettoria. La prima fabbrica estera degli ATACMS. Lockheed Martin e Rheinmetall hanno firmato un memorandum per trasferire nel sito tedesco di Unterlüß parte della produzione degli Army Tactical Missile System. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Germania si prepara a diventare la fabbrica del riarmo europeo

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Ora la GERMANIA fa tremare RUSSIA e AMERICA (vi spiego perché)

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