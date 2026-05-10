La Germania ha manifestato l’intenzione di acquistare i missili Tomahawk dagli Stati Uniti, nonostante le minacce dell’ex presidente di ritirare le truppe statunitensi dal paese. La decisione arriva in un momento in cui si discute di rafforzare la difesa europea, ma anche di mantenere un rapporto saldo con gli Stati Uniti. La proposta tedesca è stata comunicata ufficialmente alle autorità di Washington, senza ulteriori dettagli pubblici sulle tempistiche o le modalità dell’operazione.

La Germania sta spingendo per acquistare dagli Usa i missili Tomahawk dopo che il presidente Donald Trump ha annullato lo schieramento nel Paese centrale in Europa di una batteria dell’esercito americano armata proprio con questi potenti vettori da crociera, decisivi per la proiezione militare degli apparati di Washington. Lo riporta il Financial Times, segnalando come Boris Pistorius, ministro della Difesa del governo di Friedrich Merz e uomo del riarmo per Berlino, sia pronto a chiedere a Pete Hegseth, capo del Pentagono, un incontro a Washington per discutere dell’acquisizione di capacità di attacco in profondità da parte della Germania, che ha in campo un ambizioso progetto di riarmo da 355 miliardi di euro in 15 anni, di cui diverse potenziali occasioni di spesa si stanno già concretizzando.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Riarmo europeo? No, la Germania vuole i Tomahawk Usa anche se Trump minaccia di ritirare le truppe

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