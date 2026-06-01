Germania-Finlandia | formazioni confermate mentre Die Mannschaft si prepara per la Coppa del Mondo

La Germania giocherà questa sera contro la Finlandia a Magonza, in una partita di preparazione prima della Coppa del Mondo 2026. Le formazioni sono state ufficialmente confermate e questa sarà l’ultima gara casalinga prima dell’inizio del torneo. La partita rappresenta l’ultimo impegno di riscaldamento per la selezione tedesca prima della fase a eliminazione diretta. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le formazioni già annunciate.

2026-05-31 19:40:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Germania giocherà la penultima partita di riscaldamento – e l’ultima in casa – prima dell’inizio della Coppa del Mondo quando stasera ospiterà la Finlandia a Magonza. I quattro volte vincitori della competizione saranno i favoriti per alleggerire il gruppo che comprende Costa d’Avorio, Ecuador e i debuttanti Curaçao, ma l’allenatore Julian Nagelsmann rimarrà concentrato sulla costruzione dello slancio in vista del torneo, iniziando con una forte prestazione contro gli avversari nordici. La Germania non perde contro la Finlandia da più di un secolo, ma la squadra di Jacob Friis spera di porre fine a questa serie mentre iniziano i preparativi per la UEFA Nations League, che inizierà a settembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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