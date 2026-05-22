Caparezza beccato su Google Maps e il web si interroga sul perché fosse in quel determinato posto | la foto diventa virale

Durante una normale ricerca su Google Maps, un utente ha notato la presenza di un noto cantautore pugliese in una zona di Molfetta, immortalato da Street View mentre camminava per le strade. La foto, condivisa online, ha rapidamente attirato l’attenzione e suscitato molte domande tra gli utenti del web, che si sono chiesti il motivo di quella presenza. La scena ha generato un certo scalpore, portando alla diffusione virale dell’immagine e alimentando discussioni sulla scoperta inattesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui