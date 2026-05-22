Caparezza beccato su Google Maps e il web si interroga sul perché fosse in quel determinato posto | la foto diventa virale
Durante una normale ricerca su Google Maps, un utente ha notato la presenza di un noto cantautore pugliese in una zona di Molfetta, immortalato da Street View mentre camminava per le strade. La foto, condivisa online, ha rapidamente attirato l’attenzione e suscitato molte domande tra gli utenti del web, che si sono chiesti il motivo di quella presenza. La scena ha generato un certo scalpore, portando alla diffusione virale dell’immagine e alimentando discussioni sulla scoperta inattesa.
A volte le scoperte più sorprendenti nascono da una semplice ricerca su Google Maps. È quello che è successo con Caparezza, il cantautore pugliese dalla chioma riccia inconfondibile, immortalato dalle telecamere di Street View mentre passeggia tranquillamente per le vie di Molfetta. La foto risale ad aprile 2022, ma è diventata virale solo in questi giorni, scatenando l’entusiasmo dei fan e alimentando domande che meritano risposte. L’immagine in questione si trova cercando via Bettino Ricasoli 7 a Molfetta. Sulla mappa del colosso di Mountain View compaiono due figure, ovviamente con i volti oscurati secondo la policy standard della Street View. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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