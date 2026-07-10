La Francia ha battuto il Marocco 2-0 nel primo quarto di finale dei Mondiali 2026, disputato al Gillette Stadium di Boston. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha ottenuto la qualificazione per la semifinale. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo e si è conclusa nel rispetto delle regole del torneo. La vittoria consente alla Francia di accedere alla fase successiva del torneo.

La Francia avanza in semifinale ai Mondiali 2026. BOSTON (STATI UNITE) – La Francia conquista un posto in semifinale ai Mondiali di Calcio 2026, battendo il Marocco con un netto 2-0 nel primo quarto di finale, tenutosi al Gillette Stadium. Questo trionfo segna un’importante tappa nella carriera del ct Didier Deschamps, che così raggiunge le 25 panchine nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di Helmut Schön. Il match si decide nel secondo tempo, quando Kylian Mbappé segna il primo gol al 60?, seguito dal raddoppio di Ousmane Dembèlè al 66?. La squadra francese ha dominato il campo, mantenendo il controllo del gioco per quasi tutta la durata della partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Francia supera il Marocco e conquista la semifinale.

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